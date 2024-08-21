Атака на Вінниччину 21 серпня — росіяни били по житлових будинках

Пожежники гасять пожежу внаслідок "прильоту". Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 21 серпня випустили по Вінницькій області вісім ударних дронів типу "Shahed". Частину із них вдалося збити, але вони атакували цивільну інфраструктуру регіону.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Facebook.

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Заболотна розповіла, що цієї ночі у Вінницьку область зайшло вісім "шахедів". Протиповітряній обороні вдалося збити чотири ворожі дрони, але внаслідок атаки є руйнування.

"Є пошкодження вікон у будівлі цивільної інфраструктури та одного житлового будинку, а також даху ще одного житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих та жертв.