Війна в Україні — прикордонники поранили чотирьох окупантів на Сіверському напрямку

Удар по посадці окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники бригади "Помста" поранили чотирьох окупантів за допомогою скидів з дрона. Наші бійці знайшли ворожу посадку на Сіверському напрямку.

Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби у середу, 21 серпня, та показав відповідне відео.

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"Під час кожного вильоту з пошуку цілей оператор чіпляє кілька скидів на безпілотник, щоб у разі їх виявлення оперативно відпрацювати по ворогу", — йдеться у повідомленні.

Так, прикордонники "Помсти" поранили чотирьох окупантів, вдаривши по ворожій посадці на Сіверському напрямку. На відео видно, як російські загарбники намагаються втекти, повзуть або хочуть заховатися за деревом, але все марно.