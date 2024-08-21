Війна в Україні — прикордонники поранили чотирьох окупантів на Сіверському напрямку

У ДПСУ показали, як прикордонники "підбили" окупантів на Сіверському напрямку
Українські прикордонники бригади "Помста" поранили чотирьох окупантів за допомогою скидів з дрона. Наші бійці знайшли ворожу посадку на Сіверському напрямку.
Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби у середу, 21 серпня, та показав відповідне відео.
Атака посадки окупантів на Сіверському напрямку
Військові показали, який вигляд має щоденна робота розрахунку розвідувально-ударного БпЛА.
"Під час кожного вильоту з пошуку цілей оператор чіпляє кілька скидів на безпілотник, щоб у разі їх виявлення оперативно відпрацювати по ворогу", — йдеться у повідомленні.
Так, прикордонники "Помсти" поранили чотирьох окупантів, вдаривши по ворожій посадці на Сіверському напрямку. На відео видно, як російські загарбники намагаються втекти, повзуть або хочуть заховатися за деревом, але все марно.
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