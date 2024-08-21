Курська область — росіяни перекинули в регіон бригаду з Часового Яру

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російське військове керівництво передислокувало підрозділи з району Часового Яру до Курської області. Окупанти намагаються протистояти операції Збройних сил України в регіоні.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Посилаючись на слова російського військкора, аналітики розповіли, що 20 серпня на півдні Руської Конопельки (на схід від Суджі) по українській бронемашині завдали удару військові російської 11-ї повітряно-десантної бригади, яка діяла поблизу Часового Яру наприкінці липня 2024 року.

"Російське військове командування, ймовірно, передислокувало частину 11-ї бригади, що призначена для заміни або посилення передових підрозділів. Натомість підрозділи, що беруть участь у бойових діях на фронті, не залучали", — припустили в ISW.

Раніше аналітики зазначали, що таке розгортання може вплинути на темп російських наступальних операцій, але, ймовірно, знадобиться кілька тижнів, щоб побачити будь-який можливий вплив такої передислокації на російські операції в Донецькій області.

Також у звіті йдеться, що російське військове командування, ймовірно, вкрай не хоче виводити російські військові підрозділи, які беруть участь у бойових діях, із пріоритетних секторів у Донецькій області через побоювання щодо подальшого уповільнення темпів російських операцій на цих напрямках.

Крім того, в Інституті вивчення війни додали, що росіяни також передислокували до Курської області частини 30-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія, 22-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ). Станом на середину липня 2024 року, полк діяв на півночі Харківської області.