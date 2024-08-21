У Генштабі ЗСУ назвали нову статистику втрат ворога на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з військовими. Фото: Генштаб

Впродовж минулої доби бійці Збройних сил України знищили щонайменше 1120 російських військових. Також вдалося уразити 48 одиниць артилерійських систем, 55 одиниць спеціальної техніки й не тільки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у середу, 21 серпня.

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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 21 серпня 2024 року орієнтовно становлять:

особового складу — близько 603 010 (+1 200) осіб;

танків — 8 522 (+4) одиниці;

бойових броньованих машин — 16 542 (+21) одиниці;

артилерійських систем — 17 216 (+60) одиниць;

РСЗВ — 1 166 (+1) одиниць;

засобів ППО — 928 (+2) одиниць;

літаків — 367 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 902 (+38) одиниці;

крилатих ракет — 2 442 (+4) одиниці;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 23 221 (+79) одиниця;

спеціальної техніки — 2 887 (+2) одиниць.