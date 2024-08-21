У Генштабі ЗСУ назвали нову статистику втрат ворога на фронті

ЗСУ знищили більше тисячі окупантів за добу — нові дані про втрати ворога від Генштабу
21 серпня 2024 08:11
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з військовими. Фото: Генштаб
Впродовж минулої доби бійці Збройних сил України знищили щонайменше 1120 російських військових. Також вдалося уразити 48 одиниць артилерійських систем, 55 одиниць спеціальної техніки й не тільки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у середу, 21 серпня.
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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 21 серпня 2024 року орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 603 010 (+1 200) осіб;
- танків — 8 522 (+4) одиниці;
- бойових броньованих машин — 16 542 (+21) одиниці;
- артилерійських систем — 17 216 (+60) одиниць;
- РСЗВ — 1 166 (+1) одиниць;
- засобів ППО — 928 (+2) одиниць;
- літаків — 367 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 902 (+38) одиниці;
- крилатих ракет — 2 442 (+4) одиниці;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23 221 (+79) одиниця;
- спеціальної техніки — 2 887 (+2) одиниць.
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