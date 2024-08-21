В Генштабе ВСУ назвали новую статистику потерь врага на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с военными. Фото: Генштаб

За прошедшие сутки бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили по меньшей мере 1120 российских военных. Также удалось поразить 48 единиц артиллерийских систем, 55 единиц специальной техники и не только.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 21 августа.

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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 21 августа 2024 года ориентировочно составляют:

личного состава — около 603 010 (+1 200) человек;

танков — 8522 (+4) единицы;

боевых бронированных машин — 16 542 (+21) единицы;

артиллерийских систем — 17 216 (+60) единиц;

РСЗО — 1 166 (+1) единиц;

средств ПВО — 928 (+2) единиц;

самолетов — 367 (+0) единиц;

вертолетов — 328 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 902 (+38) единицы;

крылатых ракет — 2 442 (+4) единицы;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 23 221 (+79) единица;

специальной техники — 2 887 (+2) единиц.