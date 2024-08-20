Потери России 20 августа – какую технику уничтожили ВСУ

Защитники уничтожили более тысячи окупантов — Генштаб назвал новые потери врага
20 августа 2024 09:42
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 330 российских захватчиков. Также защитники уничтожили 52 артсистемы, 55 беспилотников и 95 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 20 августа.
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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 20 августа 2024 года ориентировочно составляют:
- личного состава — около 601 800 (+1 330) человек;
- танков — 8518 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин — 16 521 (+26) единица;
- артиллерийских систем — 17 156 (+52) единиц;
- РСЗО — 1 166 (+1) единиц;
- средств ПВО — 926 (+1) единиц;
- самолетов — 367 (+0) единиц;
- вертолетов — 328 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 864 (+55) единицы;
- крылатых ракет — 2438 (+1) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 23 142 (+95) единицы;
- специальной техники — 2 885 (+22) единиц.
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