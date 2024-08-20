Обстрелы Херсонщины — россияне ударили по жилым домам

Оккупанты ударили по жилым домам на Херсонщине — среди пострадавших есть дети
Российские оккупанты на протяжении предыдущих суток накрыли огнем 14 населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. Враг бил по жилым домам и образовательному заведению, есть погибшие.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин во вторник, 20 августа.
Последствия удара по Херсону
По словам Прокудина, за последние сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 14 населенных пунктов региона:
- Антоновка,
- Берислав,
- Бургунка,
- Белозерка,
- Благовещенское,
- Томина Балка,
- Красный Маяк,
- Понятовка,
- Первомайское,
- Приозерное,
- Садовое,
- Камышаны,
- Михайловка,
- Ольговка,
- город Херсон.
"Российские военные попали в образовательное учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 17 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили", — говорится в сообщении.
Как известно, из-за российской атаки четыре человека получили ранения, из них — один ребенок.
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