Обстрелы Херсонщины — россияне ударили по жилым домам

Последствия ударов по Херсонской области. Архивное фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты на протяжении предыдущих суток накрыли огнем 14 населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. Враг бил по жилым домам и образовательному заведению, есть погибшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин во вторник, 20 августа.

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По словам Прокудина, за последние сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 14 населенных пунктов региона:

Антоновка,

Берислав,

Бургунка,

Белозерка,

Благовещенское,

Томина Балка,

Красный Маяк,

Понятовка,

Первомайское,

Приозерное,

Садовое,

Камышаны,

Михайловка,

Ольговка,

город Херсон.

"Российские военные попали в образовательное учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 17 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили", — говорится в сообщении.

Как известно, из-за российской атаки четыре человека получили ранения, из них — один ребенок.