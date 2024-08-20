Обстріли Херсонщини — росіяни вдарили по житлових будинках

Наслідки ударів по Херсонській області. Архівне фото: t.me/olexandrprokudin

Російські окупанти упродовж попередньої доби накрили вогнем 14 населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Ворог бив по житлових будинках та освітньому закладі, є загиблі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок, 20 серпня.

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За словами Прокудіна, упродовж останньої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 14 населених пунктів регіону:

Антонівка,

Берислав,

Бургунка,

Білозерка,

Благовіщенське,

Томина Балка,

Червоний Маяк,

Понятівка,

Первомайське,

Приозерне,

Садове,

Комишани,

Михайлівка,

Ольгівка,

місто Херсон.

"Російські військові поцілили в освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 17 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, через російську атаку четверо людей дістали поранення, з них — одна дитина.