Обстріли Херсонщини — росіяни вдарили по житлових будинках

Окупанти вдарили по житлових будинках на Херсонщині — серед постраждалих є діти
Російські окупанти упродовж попередньої доби накрили вогнем 14 населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Ворог бив по житлових будинках та освітньому закладі, є загиблі.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок, 20 серпня.
Наслідки удару по Херсонщині
За словами Прокудіна, упродовж останньої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 14 населених пунктів регіону:
- Антонівка,
- Берислав,
- Бургунка,
- Білозерка,
- Благовіщенське,
- Томина Балка,
- Червоний Маяк,
- Понятівка,
- Первомайське,
- Приозерне,
- Садове,
- Комишани,
- Михайлівка,
- Ольгівка,
- місто Херсон.
"Російські військові поцілили в освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 17 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, через російську атаку четверо людей дістали поранення, з них — одна дитина.
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