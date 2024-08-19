Сырский рассказал о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Харьковский медиа хаб

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении в настоящее время продолжаются тяжелые бои. Также Силы обороны достигают новейших результатов в Курской области русской Федерации.

Об этом Сырский написал на своей странице в Telegram в понедельник, 19 августа.

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"На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Силы обороны также делают все необходимое для защиты Торецкого", — доложил Сырский.

Также главнокомандующий рассказал, что Силы обороны достигают новых результатов в Курской области. При этом украинские воины захватили новых российских пленников, пополнив таким образом обменный фонд.

"Армия работает. Слава Украине", — отметил Сырский.