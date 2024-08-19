Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ситуація на Покровському напрямку та захист Торецька — Зеленський зустрівся із Сирським arrow

Ситуація на Покровському напрямку та захист Торецька — Зеленський зустрівся із Сирським

19 серпня 2024 13:19
Катерина Османська - Редактор
Війна в Україні — Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
Олександр Сирський та Володимир Зеленський. Фото: ОП
Катерина Османська - Редактор

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на найважчих ділянках фронту. Зараз тривають важкі бої на Покровському напрямку та поблизу Торецька.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram в понеділок, 19 серпня. 

Читайте також:

Ситуація на фронті станом на 19 серпня

Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь Сирського. Головнокомандувач розповів про фронтову ситуацію та заходи контролю над нею. 

"Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Також ми працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті", — йдеться у повідомленні. 

Також головком доповів про нові деталі операції в Курській області. За словами глави держави, Україна досягає поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Крім того, Зеленський та Сирський обговорили і деякі аспекти нашої ракетної програми.

"Дякую всім, хто працює для України саме в цьому – у розробці та виробництві ракет", — висловив вдячність президент. 

доповідь Сирського Зеленському
Скриншот допису Зеленського

Також важливі новини дня по темі:

Володимир Зеленський війна в Україні Олександр Сирський фронт Покровськ Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:21 У Львові два нетверезі водії пошкодили шість автомобілів поспіль — деталі від поліції

14:19 Знову графіки — на Одещині сьогодні вимикатимуть світло

14:12 В "Асканії-Нові" відреагували на заяву Прокудіна про знищення заповідника

14:06 В МВС показали кадри рятувальних робіт на місці обстрілу у Сумській області

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

13:50 Як це бути коханою військового — на вокзалі у Києві покажуть серію імерсивних вистав

13:43 Успішна операція ГУР на Кінбурнській косі — вражаюче відео роботи бійців

13:39 Бої на Покровському напрямку та нові успіхи на Курщині — Сирський доповів про ситуацію на фронті

13:35 Можливий шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

14:21 У Львові два нетверезі водії пошкодили шість автомобілів поспіль — деталі від поліції

14:19 Знову графіки — на Одещині сьогодні вимикатимуть світло

14:12 В "Асканії-Нові" відреагували на заяву Прокудіна про знищення заповідника

14:06 В МВС показали кадри рятувальних робіт на місці обстрілу у Сумській області

13:50 Як це бути коханою військового — на вокзалі у Києві покажуть серію імерсивних вистав

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

13:43 Успішна операція ГУР на Кінбурнській косі — вражаюче відео роботи бійців

13:39 Бої на Покровському напрямку та нові успіхи на Курщині — Сирський доповів про ситуацію на фронті

13:35 Можливий шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:24 Прикордонники спопелили укриття окупантів у Серебрянському лісі — відео

13:19 Ситуація на Покровському напрямку та захист Торецька — Зеленський зустрівся із Сирським

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Text

13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Text

13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

Text

12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

Text

11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

11:19 ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

Text

08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2024
Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин