Війна в Україні — Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Олександр Сирський та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на найважчих ділянках фронту. Зараз тривають важкі бої на Покровському напрямку та поблизу Торецька.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram в понеділок, 19 серпня.

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Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь Сирського. Головнокомандувач розповів про фронтову ситуацію та заходи контролю над нею.

"Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Також ми працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті", — йдеться у повідомленні.

Також головком доповів про нові деталі операції в Курській області. За словами глави держави, Україна досягає поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Крім того, Зеленський та Сирський обговорили і деякі аспекти нашої ракетної програми.

"Дякую всім, хто працює для України саме в цьому – у розробці та виробництві ракет", — висловив вдячність президент.