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Ситуация на Покровском направлении и защита Торецка — Зеленский встретился с Сырским

19 августа 2024 13:19
Катерина Османская - Редактор
Война в Украине - Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте
Александр Сырский и Владимир Зеленский. Фото: ОП
Катерина Османская - Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на самых тяжелых участках фронта. Сейчас продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении и вблизи Торецка.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в понедельник, 19 августа.

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Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклад Сырского. Главнокомандующий рассказал о фронтовой ситуации и мерах контроля над ней.

"Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецкая. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта. Также мы работаем над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте" , - говорится в сообщении.

Также главком доложил о новых деталях операции в Курской области. По словам главы государства, Украина добивается поставленных целей. Утром есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили некоторые аспекты нашей ракетной программы.

"Благодарю всех, кто работает для Украины именно в этом - в разработке и производстве ракет", - выразил благодарность президент.

доклад Сырского Зеленскому
Скриншот сообщения Зеленского

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