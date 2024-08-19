Война в Украине - Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Ситуация на Покровском направлении и защита Торецка — Зеленский встретился с Сырским
Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на самых тяжелых участках фронта. Сейчас продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении и вблизи Торецка.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в понедельник, 19 августа.
Ситуация на фронте по состоянию на 19 августа
Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклад Сырского. Главнокомандующий рассказал о фронтовой ситуации и мерах контроля над ней.
"Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецкая. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта. Также мы работаем над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте" , - говорится в сообщении.
Также главком доложил о новых деталях операции в Курской области. По словам главы государства, Украина добивается поставленных целей. Утром есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили некоторые аспекты нашей ракетной программы.
"Благодарю всех, кто работает для Украины именно в этом - в разработке и производстве ракет", - выразил благодарность президент.
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