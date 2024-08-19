Сирський розповів про ситуацію на фронті

Бої на Покровському напрямку та нові успіхи на Курщині — Сирський доповів про ситуацію на фронті
Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, щор на Покровському напрямку наразі тривають важкі бої. Також Сили оборони досягають нових результатів у Курській області Російської Федерації.
Про це Сирський написав на своїй сторінці у Telegram у понеділок, 19 серпня.
ЗСУ знищують ворога
"На Покровському напрямку тривають важкі бої. Сили оборони також роблять все необхідне для захисту Торецька", — доповів Сирський.
Також головнокомандувач розповів, що Сили оборони досягають нових результатів у Курській області. При цьому українські воїни захопили нових російських полонених, поповнивши таким чином обмінний фонд.
"Армія працює. Слава Україні", — зазначив Сирський.
Читайте Новини.LIVE!