Сирський розповів про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Харківський медіа хаб

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, щор на Покровському напрямку наразі тривають важкі бої. Також Сили оборони досягають нових результатів у Курській області Російської Федерації.

Про це Сирський написав на своїй сторінці у Telegram у понеділок, 19 серпня.

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"На Покровському напрямку тривають важкі бої. Сили оборони також роблять все необхідне для захисту Торецька", — доповів Сирський.

Також головнокомандувач розповів, що Сили оборони досягають нових результатів у Курській області. При цьому українські воїни захопили нових російських полонених, поповнивши таким чином обмінний фонд.

"Армія працює. Слава Україні", — зазначив Сирський.