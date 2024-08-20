Втрати Росії 20 серпня — яку техніку знищили ЗСУ

Захисники знищили понад тисячу окупантів — Генштаб назвав нові втрати ворога
20 серпня 2024 09:42
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 330 російських загарбників. Також захисники знищили 52 артсистеми, 55 безпілотників і 95 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 20 серпня.
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Втрати окупантів на фронті
У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 20 серпня 2024 року орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 601 800 (+1 330) осіб;
- танків — 8 518 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 521 (+26) одиниця;
- артилерійських систем — 17 156 (+52) одиниць;
- РСЗВ — 1 166 (+1) одиниць;
- засобів ППО — 926 (+1) одиниць;
- літаків — 367 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 864 (+55) одиниці;
- крилатих ракет — 2 438 (+1) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23 142 (+95) одиниці;
- спеціальної техніки — 2 885 (+22) одиниць.
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