В Генштабі назвали кількість ракет та дронів, яку Росія випустила по Україні з початку повномасштабної війни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни російські війська застосували понад 9600 ракет і майже 14 тисяч ударних дронів. З них протиповітряна оборона знищила понад 2400 ракет і 9200 безпілотників.

Про це у вівторок, 20 серпня, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Конгресу місцевих і регіональних влад, приєднавшись до заходу по відеозв'язку.

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Сирський зазначив, що під час масованого ракетно-авіаційного удару в ніч із 10 на 11 серпня було знищено 58 ударних дронів "Шахед", з яких 55 — засобами протиповітряної оборони, а також 15 ракет різних типів.

За наданою інформацією, з 9627 застосованих ракет, після знищення 2429, близько 5197 були націлені на цивільні об'єкти.

Найбільше застосовувались зенітні крилаті ракети (С-300/400) — 3008 (збито 19), крилаті ракети X-555/101 — 1846 (знищено 1441), крилаті авіаційні ракети X-25/29/31/35/58/59/69 —1547 (знищено 343), балістичні ракети "Іскандер-М"/"KN-23" — 1300 (знищено 56), та крилаті ракети "Калібр" — 894 (знищено 443).