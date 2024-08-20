Повітряна тривога в Україні оголошена 20 серпня через дрони та балістику

У низці областей України оголошено повітряну тривогу через балістику та дрони
Пізно ввечері, 20 серпня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Причиною ж загроза балістики та ворожі дрони.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, о 22:20 військові попереджали українців про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, для областей де оголошено повітряну тривогу", — йшлося у повідомленні.
О 23:01 стало відомо про швидкісну ціль із Сумської до Полтавської області.
Оновлено о 23:05
Повітряну тривогу оголосили у столиці України місті Києві.
Оновлено о 23:12
Telegram-канал Суспільне Суми повідомив про вибух у Сумах.
Оновлено о 23:13
У Києві пролунав сигнал відбою тривоги.
Станом на 23:16 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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