Повітряна тривога в Україні оголошена 20 серпня через дрони та балістику

Діти перебувають в укритті. Фото: olesiabilkei/Depositphotos

Пізно ввечері, 20 серпня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Причиною ж загроза балістики та ворожі дрони.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Зокрема, о 22:20 військові попереджали українців про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, для областей де оголошено повітряну тривогу", — йшлося у повідомленні.

О 23:01 стало відомо про швидкісну ціль із Сумської до Полтавської області.

Оновлено о 23:05

Повітряну тривогу оголосили у столиці України місті Києві.

Оновлено о 23:12

Telegram-канал Суспільне Суми повідомив про вибух у Сумах.

Оновлено о 23:13

У Києві пролунав сигнал відбою тривоги.

Станом на 23:16 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.