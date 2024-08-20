Воздушная тревога в Украине объявлена 20 августа из-за дронов и баллистики

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за баллистики и дронов
Поздно вечером, 20 августа, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза баллистики и вражеские дроны.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
В частности, в 22.20 военные предупреждали украинцев об угрозе применения баллистического вооружения.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, для областей, где объявлена воздушная тревога", — говорилось в сообщении.
В 23:01 стало известно о скоростной цели из Сумской в Полтавскую область.
Обновлено в 23:05
Воздушная тревога была объявлена в столице Украины городе Киеве.
Обновлено в 23:12
Telegram-канал Суспільне Суми сообщил о взрыве в Сумах.
Обновлено в 23:13
В Киеве прозвучал сигнал отбоя тревоги.
По состоянию на 23:16, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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