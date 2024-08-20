Воздушная тревога в Украине объявлена 20 августа из-за дронов и баллистики

Дети находятся в укрытии. Фото: olesiabilkei/Depositphotos

Поздно вечером, 20 августа, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза баллистики и вражеские дроны.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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В частности, в 22.20 военные предупреждали украинцев об угрозе применения баллистического вооружения.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, для областей, где объявлена воздушная тревога", — говорилось в сообщении.

В 23:01 стало известно о скоростной цели из Сумской в Полтавскую область.

Обновлено в 23:05

Воздушная тревога была объявлена в столице Украины городе Киеве.

Обновлено в 23:12

Telegram-канал Суспільне Суми сообщил о взрыве в Сумах.

Обновлено в 23:13

В Киеве прозвучал сигнал отбоя тревоги.

По состоянию на 23:16, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.