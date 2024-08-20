В воздушных силах Украины назвали количество уничтоженных враждебных целей за 20 августа

Оккупанты били ночью Искандерами, "Шахедами" и ракетами по Украине — как справились ПС ВСУ
Россия атаковала Украину ночью, 20 августа, применив беспилотники типа "Шахед", баллистические и крылатые ракеты. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отчитались об успехах отражения вражеской атаки.
Об этом 20 августа сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Чем Россия атаковала Украину 20 августа
Россия атаковала Украину в ночь на 20 августа двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, запущенными из Воронежской области, а также крылатой ракетой "Искандер-К", пуск которой зафиксировали из Брянской области. Также враг применил управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства Курской и Запорожской областей, а также запустил 26 ударных БПЛА "Шахед" из Приморско-Ахтарской, Ейской и Курской.
Что удалось сбить силам ПВО
Воздушные силы защищались от нападения противника авиацией, зенитными ракетными войсками и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.
Следовательно, подразделениям удалось сбить 28 воздушных целей среди которых:
- одна крылатая ракета "Искандер-К";
- две управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 25 ударных БпЛА "Shahed-131/136"
Уничтожение вражеских объектов произошло в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.
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