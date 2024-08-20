В воздушных силах Украины назвали количество уничтоженных враждебных целей за 20 августа

Мобильная группа ПВО. Фото: Виктория Маньковская, Ґвара Медиа

Россия атаковала Украину ночью, 20 августа, применив беспилотники типа "Шахед", баллистические и крылатые ракеты. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отчитались об успехах отражения вражеской атаки.

Об этом 20 августа сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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Чем Россия атаковала Украину 20 августа

Россия атаковала Украину в ночь на 20 августа двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, запущенными из Воронежской области, а также крылатой ракетой "Искандер-К", пуск которой зафиксировали из Брянской области. Также враг применил управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства Курской и Запорожской областей, а также запустил 26 ударных БПЛА "Шахед" из Приморско-Ахтарской, Ейской и Курской.

Что удалось сбить силам ПВО

Результаты работы ВС ВСУ 20 августа. Фото: Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы защищались от нападения противника авиацией, зенитными ракетными войсками и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.

Следовательно, подразделениям удалось сбить 28 воздушных целей среди которых:

одна крылатая ракета "Искандер-К";

две управляемые авиационные ракеты Х-59;

25 ударных БпЛА "Shahed-131/136"

Уничтожение вражеских объектов произошло в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.