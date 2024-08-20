У Повітряних силах України назвали кількість знищених ворожих цілей за 20 серпня

Окупанти били вночі Іскандерами, "Шахедами" та ракетами по Україні — як впорались ПС ЗСУ
Росія атакувала Україну вночі, 20 серпня, застосувавши безпілотники типу "Шахед", балістичні та крилаті ракети. В Повітряних силах Збройних сил України відзвітували про успіхи відбиття ворожої атаки.
Про це 20 серпня повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Чим Росія атакувала Україну 20 серпня
Росія атакувала Україну в ніч на 20 серпня двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, які запустила із Воронезької області, а також крилатою ракетою "Іскандер-К", пуск якої зафіксували з Брянської області. Також ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також запустив 26 ударних БпЛА "Шахед" з Приморсько-Ахтарську, Єйську та Курську.
Що вдалося збити силам ППО
Повітряні сили захищались від нападу противника авіацією, зенітними ракетними військами та мобільними вогневими групами Сил оборони України.
Відтак підрозділам вдалося збити 28 повітряних цілей серед яких:
- одна крилата ракета "Іскандер-К";
- дві керовані авіаційні ракети Х-59;
- 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136"
Знищення ворожих об'єктів відбулося у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.
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