У Повітряних силах України назвали кількість знищених ворожих цілей за 20 серпня

Мобільна група ППО. Фото: Вікторія Маньковська, Ґвара Медіа

Росія атакувала Україну вночі, 20 серпня, застосувавши безпілотники типу "Шахед", балістичні та крилаті ракети. В Повітряних силах Збройних сил України відзвітували про успіхи відбиття ворожої атаки.

Про це 20 серпня повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Чим Росія атакувала Україну 20 серпня

Росія атакувала Україну в ніч на 20 серпня двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, які запустила із Воронезької області, а також крилатою ракетою "Іскандер-К", пуск якої зафіксували з Брянської області. Також ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також запустив 26 ударних БпЛА "Шахед" з Приморсько-Ахтарську, Єйську та Курську.

Що вдалося збити силам ППО

Результати роботи ПС ЗСУ 20 серпня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили захищались від нападу противника авіацією, зенітними ракетними військами та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

Відтак підрозділам вдалося збити 28 повітряних цілей серед яких:

одна крилата ракета "Іскандер-К";

дві керовані авіаційні ракети Х-59;

25 ударних БпЛА "Shahed-131/136"

Знищення ворожих об'єктів відбулося у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.