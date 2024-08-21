В Генштабе назвали количество ракет и дронов, которое Россия выпустила по Украине с начала полномасштабной войны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны российские войска применили более 9600 ракет и почти 14 тысяч ударных дронов. Из них противовоздушная оборона уничтожила более 2400 ракет и 9200 беспилотников.

Об этом во вторник, 20 августа, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Конгресса местных и региональных властей, присоединившись к мероприятию по видеосвязи.

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Сырский отметил, что во время массированного ракетно-авиационного удара в ночь с 10 на 11 августа было уничтожено 58 ударных дронов "Шахед", из которых 55 — средствами противовоздушной обороны, а также 15 ракет разных типов.

По предоставленной информации, из 9627 примененных ракет после уничтожения 2429, около 5197 были нацелены на гражданские объекты.

Наиболее применялись зенитные крылатые ракеты (С-300/400) — 3008 (сбито 19), крылатые ракеты X-555/101 — 1846 (уничтожено 1441), крылатые авиационные ракеты X-25/29/31/35/58/59/ 69 — 1547 (уничтожено 343), баллистические ракеты "Искандер-М"/"KN-23" — 1300 (уничтожено 56), и крылатые ракеты "Калибр" — 894 (уничтожено 443).