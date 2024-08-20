Взрыв в Сумах 20 августа

Взрыв в Сумах. Иллюстративное фото: скриншот

Поздним вечером, 20 августа, в Сумах раздался мощный взрыв. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики и скоростной цели.

Об этом сообщает Telegram Суспільне Суми.

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"Мощный взрыв в Сумах", — говорится в сообщении канала в 23:09.

Часом ранее, в воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, для областей, где объявлена воздушная тревога", — проинформировали военные в 22:20.

Также в ПС в 23:01 писали о скоростной цели из Сумщины на Полтавщину.

Информации о повреждениях или пострадавших пока не было.

Кроме того, отметим, что в воздушном пространстве Украины зафиксированы враждебные БПЛА. Поэтому в ряде регионов Украины объявлена тревога.

По состоянию на 23:16 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.