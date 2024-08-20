Вибух у Сумах 20 серпня

У Сумах пролунав потужний вибух
Пізно ввечері, 20 серпня, у Сумах пролунав потужний вибух. Військові попереджали про загрозу застосування балістики та швидкісну ціль.
Про це повідомляє Telegram Суспільне Суми.
"Потужний вибух у Сумах", — йдеться у повідомленні каналу о 23:09.
Годиною раніше, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, для областей де оголошено повітряну тривогу", — поінформували військові о 22:20.
Також у ПС о 23:01 писали про швидкісну ціль з Сумщини на Полтавщину.
Інформації про пошкодження чи постраждалих поки що не було.
Крім того, зазначимо, що в повітряному просторі України зафіксовано ворожі БПЛА. Тому в низці регіонів України оголошено тривогу.
Станом на 23:16 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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