Вибух у Сумах 20 серпня

Вибух у Сумах. Ілюстративне фото: скриншот

Пізно ввечері, 20 серпня, у Сумах пролунав потужний вибух. Військові попереджали про загрозу застосування балістики та швидкісну ціль.

Про це повідомляє Telegram Суспільне Суми.

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"Потужний вибух у Сумах", — йдеться у повідомленні каналу о 23:09.

Годиною раніше, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, для областей де оголошено повітряну тривогу", — поінформували військові о 22:20.

Також у ПС о 23:01 писали про швидкісну ціль з Сумщини на Полтавщину.

Інформації про пошкодження чи постраждалих поки що не було.

Крім того, зазначимо, що в повітряному просторі України зафіксовано ворожі БПЛА. Тому в низці регіонів України оголошено тривогу.

Станом на 23:16 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.