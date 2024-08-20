В Воздушных силах показали точный удар по русскому БпЛА во время ночной атаки

Работа мобильной группы по ударным беспилотникам. Фото иллюстративное: Воздушное командование "Юг"

В Воздушном командовании "Схід" показали точный удар по вражескому дрону во время ночной атаки России. Всего ночью на разных направлениях силами ПВО было уничтожено 25 "шахедов".

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины во вторник, 20 августа.

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Видео меткой работы по ударным БПЛА, которые Россия запускала из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска, удалось запечатлеть бойцам Воздушного командования "Схід".

По данным воздушных сил ВСУ, ночью 20 августа в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей: одна крылатая ракета "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БпЛА Shahed в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.