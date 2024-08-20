У Повітряних силах показали влучний удар по російському БпЛА під час нічної атаки

Робота мобільної групи по ударних безпілотниках. Фото ілюстративне: Повітряне командування "Південь"

У Повітряному командуванні "Схід" показали влучний удар по ворожому дрону під час нічної атаки Росії. Загалом вночі на різних напрямках силами ППО біло знищено 25 "шахедів".

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України у вівторок, 20 серпня.

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Відео влучної роботи по ударних БпЛА, які Росія запускала з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська, вдалося зафільмувати бійцям Повітряного командування "Схід".

За даними повітряних сил ЗСУ, вночі 20 серпня в результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА Shahed у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.