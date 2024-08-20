Відео знищення 30 окупантів на Торецькому напрямку оприлюднили в Нацполіції

Російські окупанти. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідацію російських військових та їхньої техніки. Так, бійці окремої штурмової бригади "Лють" Національної поліції України знищили окупантів на Торецькому напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Нацполіції у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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"Бійці ОШБ НПУ "Лють" влаштували "Лютий RUSSOREZ" для окупантів на Донеччині", — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції розповіли, що пілоти дронів штурмових полків "Сафарі" та "Луганськ" продовжують видавати безплатні "квитки на концерт Кобзона" для загарбників.

Таким чином за кілька днів воїнам вдалося знищити понад 30 російських військових на Торецькому напрямку.