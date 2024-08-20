Видео уничтожения 30 оккупантов на Торецком направлении обнародовали в Нацполиции

Воины бригады "Лють" уничтожили 30 оккупантов на Торецком направлении — видео
Украинские защитники продолжают ликвидацию российских военных и их техники. Так, бойцы отдельной штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины уничтожили оккупантов на Торецком направлении.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 20 августа.
Уничтожение оккупантов на Донеччине
"Бойцы ОШБ НПУ "Лють" устроили "Лютый RUSSOREZ" для оккупантов на Донеччине", — говорится в сообщении.
В Нацполиции рассказали, что пилоты дронов штурмовых полков "Сафари" и "Луганск" продолжают выдавать бесплатные "билеты на концерт Кобзона" для захватчиков.
Таким образом, за несколько дней воинам удалось уничтожить более 30 российских военных на Торецком направлении.
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