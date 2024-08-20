Зеленский обсудил усиление ПВО с партнерами - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 августа, обсудил со странами-партнерами усиление противовоздушной обороны нашей страны. Он анонсировал хорошие новости о новых системах ПВО.

Об этом украинский лидер сказал во время обращения, которое обнародовала его пресс-служба в Youtube.

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"Обсудили сегодня работу с партнерами по ПВО, новым системам для Украины. Мы готовим усиление", — отметил президент.

Также Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по фронту и обороне на Покровском и Торецком направлениях.

А относительно обновлений на Курском направлении Украина достигает определенных целей: приоритет стоит на пополнении обменного фонда.