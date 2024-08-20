Зеленський обговорив посилення ППО з партнерами — що відомо

Зеленський анонсував посилення української ППО — подробиці
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 серпня, обговорив з країнами-партнерами посилення протиповітряної оборони нашої країни. Він анонсував гарні новини щодо нових систем ППО.
Про це український лідер сказав під час звернення, яке оприлюднила його пресслужба у Youtube.
Посилення ППО України
"Обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо ППО, нових систем для України. Ми готуємо посилення", — зазначив президент.
Також Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту та оборони на Покровському й Торецькому напрямках.
А стосовно оновлень на Курському напрямку — Україна досягає визначених цілей: пріоритет стоїть на поповненні обмінного фонду.
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