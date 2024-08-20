ВСУ имеют значительные успехи в Курской области — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвинулись в Курской области России на глубину обороны противника от 28 до 35 км. Украинская армия контролирует 93 населенных пункта.

Об этом во вторник, 20 августа, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Конгресса местных и региональных властей, присоединившись к мероприятию по видеосвязи.

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По словам Сырского, ВСУ ведут наступательную оборону на Курском направлении.

"За период ведения наступления на территории Курской области Вооруженные силы продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км", — сказал он.

Главком добавил, что целью этих действий является создание зоны безопасности и прекращение обстрелов с территории Российской Федерации гражданских объектов в Сумской области, а также для опережения противника.

"Противник ведет маневренную оборону, пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны вглубь территории России, наращивает группировки и осуществляет перемещение войск с других направлений", — добавил Сырский.

Он подчеркнул, что дальнейшие действия украинской армии в Курской области будут зависеть от развития оперативной обстановки.