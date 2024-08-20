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Сирський повідомив, що ЗСУ контролюють понад 90 населених пунктів на Курщині

20 серпня 2024 18:49
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
ЗСУ мають значні успіхи у Курській області — Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Збройні сили України (ЗСУ) просунулись у Курській області Росії на глибину оборони противника від 28 до 35 км. Українська армія контролює 93 населені пункти.

Про це у вівторок, 20 серпня, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Конгресу місцевих і регіональних влад, приєднавшись до заходу по відеозв'язку.

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За словами Сирського, ЗСУ ведуть наступальну оборону на Курському напрямку.

"За період ведення наступу на території Курської області Збройні сили просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км", — сказав він.

Головком додав, що метою цих дій є створення зони безпеки та припинення обстрілів з території Російської Федерації цивільних об'єктів у Сумській області, а також для випередження противника.

"Противник веде маневрену оборону, намагається не допустити подальшого просування підрозділів Сил оборони вглиб території Росії, нарощує угруповання та здійснює переміщення військ з інших напрямків", — додав Сирський.

Він підкреслив, що подальші дії української армії на Курщині будуть залежати від розвитку оперативної обстановки.

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