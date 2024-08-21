Курская область — россияне перебросили в регион бригаду из Часового Яра

Оккупанты перебросили бригаду из района Часового Яра в Курскую область, — ISW
Российское военное руководство передислоцировало подразделения из района Часового Яра в Курскую область. Оккупанты пытаются противостоять операции Вооруженных сил Украины в регионе.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Переброска подразделений РФ на Курщину
Ссылаясь на слова российского военкора, аналитики рассказали, что 20 августа на юге Русской Конопельки (восточнее Суджи) по украинской бронемашине нанесли удар военные российской 11-й воздушно-десантной бригады, которая действовала вблизи Часового Яра в конце июля 2024 года.
"Российское военное командование, вероятно, передислоцировало часть 11-й бригады, предназначенную для замены или усиления передовых подразделений. В то же время подразделения, участвующие в боевых действиях на фронте, не привлекали", — предположили в ISW.
Ранее аналитики отмечали, что такое развертывание может повлиять на темп российских наступательных операций, но, вероятно, понадобится несколько недель, чтобы увидеть любое возможное влияние такой передислокации на российские операции в Донецкой области.
Также в отчете говорится, что российское военное командование, вероятно, крайне не хочет выводить участвующие в боевых действиях российские военные подразделения из приоритетных секторов в Донецкой области из-за опасений относительно дальнейшего замедления темпов российских операций на этих направлениях.
Кроме того, в Институте изучения войны добавили, что россияне также передислоцировали в Курскую область части 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 22-й армейский корпус, Ленинградский военный округ). По состоянию на середину июля 2024 года полк действовал на севере Харьковской области.
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