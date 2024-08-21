Курская область — россияне перебросили в регион бригаду из Часового Яра

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российское военное руководство передислоцировало подразделения из района Часового Яра в Курскую область. Оккупанты пытаются противостоять операции Вооруженных сил Украины в регионе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Ссылаясь на слова российского военкора, аналитики рассказали, что 20 августа на юге Русской Конопельки (восточнее Суджи) по украинской бронемашине нанесли удар военные российской 11-й воздушно-десантной бригады, которая действовала вблизи Часового Яра в конце июля 2024 года.

"Российское военное командование, вероятно, передислоцировало часть 11-й бригады, предназначенную для замены или усиления передовых подразделений. В то же время подразделения, участвующие в боевых действиях на фронте, не привлекали", — предположили в ISW.

Ранее аналитики отмечали, что такое развертывание может повлиять на темп российских наступательных операций, но, вероятно, понадобится несколько недель, чтобы увидеть любое возможное влияние такой передислокации на российские операции в Донецкой области.

Также в отчете говорится, что российское военное командование, вероятно, крайне не хочет выводить участвующие в боевых действиях российские военные подразделения из приоритетных секторов в Донецкой области из-за опасений относительно дальнейшего замедления темпов российских операций на этих направлениях.

Кроме того, в Институте изучения войны добавили, что россияне также передислоцировали в Курскую область части 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 22-й армейский корпус, Ленинградский военный округ). По состоянию на середину июля 2024 года полк действовал на севере Харьковской области.