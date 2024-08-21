Война в Украине — пограничники ранили четырех оккупантов на Северском направлении

В ГПСУ показали, как пограничники "подбили" оккупантов на Северском направлении
Украинские пограничники бригады "Помста" ранили четырех оккупантов с помощью сбросов с дрона. Наши бойцы нашли вражескую посадку на Северском направлении.
Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы в среду, 21 августа, и показал соответствующее видео.
Атака посадки оккупантов на Северском направлении
Военные показали, как выглядит ежедневная работа расчета разведывательно-ударного БпЛА.
"Во время каждого вылета по поиску целей оператор цепляет несколько сбросов на беспилотник, чтобы в случае их обнаружения оперативно отработать по врагу", — говорится в сообщении.
Так, пограничники "Помсти" ранили четырех оккупантов, ударив по вражеской посадке на Северском направлении. На видео видно, как российские захватчики пытаются сбежать, ползут или хотят спрятаться за деревом, но все напрасно.
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