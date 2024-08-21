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В ГПСУ показали, как пограничники "подбили" оккупантов на Северском направлении

21 августа 2024 09:39
Катерина Османская - Редактор
Война в Украине — пограничники ранили четырех оккупантов на Северском направлении
Удар по посадке оккупантов. Фото: скриншот с видео
Катерина Османская - Редактор

Украинские пограничники бригады "Помста" ранили четырех оккупантов с помощью сбросов с дрона. Наши бойцы нашли вражескую посадку на Северском направлении.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы в среду, 21 августа, и показал соответствующее видео.

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Военные показали, как выглядит ежедневная работа расчета разведывательно-ударного БпЛА.

"Во время каждого вылета по поиску целей оператор цепляет несколько сбросов на беспилотник, чтобы в случае их обнаружения оперативно отработать по врагу", — говорится в сообщении.

Так, пограничники "Помсти" ранили четырех оккупантов, ударив по вражеской посадке на Северском направлении. На видео видно, как российские захватчики пытаются сбежать, ползут или хотят спрятаться за деревом, но все напрасно.

пограничники обстрелы военные оккупанты дроны война в Украине ранение ГПСУ

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