Война в Украине — пограничники ранили четырех оккупантов на Северском направлении

Удар по посадке оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники бригады "Помста" ранили четырех оккупантов с помощью сбросов с дрона. Наши бойцы нашли вражескую посадку на Северском направлении.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы в среду, 21 августа, и показал соответствующее видео.

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"Во время каждого вылета по поиску целей оператор цепляет несколько сбросов на беспилотник, чтобы в случае их обнаружения оперативно отработать по врагу", — говорится в сообщении.

Так, пограничники "Помсти" ранили четырех оккупантов, ударив по вражеской посадке на Северском направлении. На видео видно, как российские захватчики пытаются сбежать, ползут или хотят спрятаться за деревом, но все напрасно.