Серебрянський ліс — прикордонники знищили на місцевості укриття росіян

Знищення укриттів окупантів. Фото: скриншот з відео

Прикордонники бригади "Помста" разом з підтримкою артилерії бригади "Буревій" завдали влучних ударів по окупантах у Серебрянському лісі на Луганщині. Українські бійці знищили склади з боєприпасами та укриття ворога.

Про це повідомила Держприкордонслужба у понеділок, 19 серпня, та показала відповідне відео.

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Знищення окупантів у Серебрянському лісі

"Прикордонники "Помсти" за підтримки артилерії бригади "Буревій" вразили склади боєкомплектів та низку ворожих укриттів з піхотою протягом кількох днів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знищено три склади боєкомплекту, позиції ворога та подавлено піхоту противника. Відомо, що щонайменше четверо окупантів поранено.