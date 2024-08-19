Серебрянський ліс — прикордонники знищили на місцевості укриття росіян

Прикордонники спопелили укриття окупантів у Серебрянському лісі — відео
19 серпня 2024 13:24
Знищення укриттів окупантів. Фото: скриншот з відео
Прикордонники бригади "Помста" разом з підтримкою артилерії бригади "Буревій" завдали влучних ударів по окупантах у Серебрянському лісі на Луганщині. Українські бійці знищили склади з боєприпасами та укриття ворога.
Про це повідомила Держприкордонслужба у понеділок, 19 серпня, та показала відповідне відео.
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Знищення окупантів у Серебрянському лісі
"Прикордонники "Помсти" за підтримки артилерії бригади "Буревій" вразили склади боєкомплектів та низку ворожих укриттів з піхотою протягом кількох днів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що знищено три склади боєкомплекту, позиції ворога та подавлено піхоту противника. Відомо, що щонайменше четверо окупантів поранено.
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