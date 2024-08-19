Серебрянский лес – пограничники уничтожили на местности укрытия россиян

Пограничники испепелили укрытие оккупантов в Серебрянском лесу — видео
19 августа 2024 13:24
Уничтожение укрытий оккупантов. Фото: скриншот с видео
Пограничники бригады "Помста" вместе с поддержкой артиллерии бригады "Буревій" нанесли точный удар по оккупантам в Серебрянском лесу на Луганщине. Украинские бойцы уничтожили склады с боеприпасами и укрытием врага.
Об этом сообщила Госпогранслужба в понедельник, 19 августа, и показала соответствующее видео.
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Уничтожение оккупантов в Серебрянском лесу
"Пограничники "Помсти" при поддержке артиллерии бригады "Буревій" поразили склады боекомплектов и ряд вражеских укрытий с пехотой в течение нескольких дней", — говорится в сообщении.
Отмечается, что уничтожены три состава боекомплекта, позиции врага и подавлена пехота противника. Известно, что по меньшей мере четверо оккупантов ранены.
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