Серебрянский лес – пограничники уничтожили на местности укрытия россиян

Уничтожение укрытий оккупантов. Фото: скриншот с видео

Пограничники бригады "Помста" вместе с поддержкой артиллерии бригады "Буревій" нанесли точный удар по оккупантам в Серебрянском лесу на Луганщине. Украинские бойцы уничтожили склады с боеприпасами и укрытием врага.

Об этом сообщила Госпогранслужба в понедельник, 19 августа, и показала соответствующее видео.

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"Пограничники "Помсти" при поддержке артиллерии бригады "Буревій" поразили склады боекомплектов и ряд вражеских укрытий с пехотой в течение нескольких дней", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожены три состава боекомплекта, позиции врага и подавлена пехота противника. Известно, что по меньшей мере четверо оккупантов ранены.