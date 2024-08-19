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Пограничники испепелили укрытие оккупантов в Серебрянском лесу — видео

19 августа 2024 13:24
Катерина Османская - Редактор
Серебрянский лес – пограничники уничтожили на местности укрытия россиян
Уничтожение укрытий оккупантов. Фото: скриншот с видео
Катерина Османская - Редактор

Пограничники бригады "Помста" вместе с поддержкой артиллерии бригады "Буревій" нанесли точный удар по оккупантам в Серебрянском лесу на Луганщине. Украинские бойцы уничтожили склады с боеприпасами и укрытием врага.

Об этом сообщила Госпогранслужба в понедельник, 19 августа, и показала соответствующее видео.

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"Пограничники "Помсти" при поддержке артиллерии бригады "Буревій" поразили склады боекомплектов и ряд вражеских укрытий с пехотой в течение нескольких дней", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожены три состава боекомплекта, позиции врага и подавлена пехота противника. Известно, что по меньшей мере четверо оккупантов ранены.

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