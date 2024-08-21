Война в Украине — ВСУ ударили по позиции С-300 россиян в Ростовской области

Российский комплекс С-300. Фото: росСМИ

Силы обороны Украины в ночь на 21 августа нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области России. В результате удара наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генштаба, в ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника у населенного пункта Новошахтинск Ростовской области России.

"По результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения разведывается", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил РФ продолжается. Продолжение следует..." — добавили в Генштабе.