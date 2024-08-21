Война в Украине — ВСУ ударили по позиции С-300 россиян в Ростовской области

Неспокойная ночь в Ростовской области — Силы обороны ударили по позиции С-300 оккупантов
Силы обороны Украины в ночь на 21 августа нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области России. В результате удара наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Удар по позиции С-300 россиян в Ростовской области
По данным Генштаба, в ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника у населенного пункта Новошахтинск Ростовской области России.
"По результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения разведывается", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население.
"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил РФ продолжается. Продолжение следует..." — добавили в Генштабе.
Читайте Новини.LIVE!