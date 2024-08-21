Війна в Україні — ЗСУ вдарили по позиції С-300 росіян в Ростовській області

Неспокійна ніч у Ростовській області — Сили оборони вдарили по позиції С-300 окупантів
Сили оборони України у ніч на 21 серпня завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області Росії. За результати удару спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Удар по позиції С-300 росіян в Ростовській області
За даними Генштабу, у ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області Росії.
"За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується", — йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.
"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил РФ триває. Далі буде…" — додали у Генштабі.
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