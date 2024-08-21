Війна в Україні — ЗСУ вдарили по позиції С-300 росіян в Ростовській області

Російський комплекс С-300. Фото: росЗМІ

Сили оборони України у ніч на 21 серпня завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області Росії. За результати удару спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, у ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області Росії.

"За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил РФ триває. Далі буде…" — додали у Генштабі.