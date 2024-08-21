Нічна атака України 21 серпня — ППО збила 50 дронів РФ

Робота ППО. Фото: Повітряне командування "Центр"

Російські окупанти у ніч проти 21 серпня випустили по Україні кілька ракет різних типів та 69 ударних дронів типу Shahed. Протиповітряна оборона збила 50 безпілотників та одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram.

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Олещук розповів, що цієї ночі росіяни вдарили по Україні:

двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області,

керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області,

69 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ).

За його словами, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей.

"Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України", — вказав командувач ПС.

Як відомо, в результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль. Йдеться про одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА "Shahed-131/136" в межах наступних областей:

Хмельницької,

Полтавської,

Черкаської,

Київської,

Вінницької,

Івано-Франківської,

Дніпропетровської,

Миколаївської,

Одеської,

Херсонської,

Донецької,

Кіровоградської,

Сумської,

Чернігівської.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/ComAFUA

Водночас Олещук додав, що ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачені — імовірно вони упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Наразі ця інформація уточнюється.

"Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся "на родіну" — у Бєлгородську область", — розповів він.