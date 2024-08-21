Сили ППО збивають дрони у Київській області 21 серпня

Праця сил ППО України. Фото: МВС України

У ніч проти 21 серпня у Київській області працюють сили ППО України. Росіяни вкотре запустили дрони.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА) у Telegram.

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"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні о 02:30.

У КОВА закликали українців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Крім того, наголосили, щоб люди дотримувалися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксували та не викладали в мережу роботу захисників України.

Зазначимо, що в інших регіонах також зафіксовано дрони. Крім того, продовжує існувати загроза застосування балістики з північно-східного напрямку. Станом на 02:46 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.