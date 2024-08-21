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Україною шириться тривога через загрозу балістики

21 серпня 2024 02:27
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога в Україні 21 серпня через балістику
Загроза балістики: Фото: Forbes.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У ніч проти 21 серпня, у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", — йдеться у повідомленні о 02:17.

Крім того, у повітряну просторі України продовжують фіксувати ворожі безпілотники.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 02:17, карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

Україною шириться тривога через загрозу балістики - фото 1

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