Повітряна тривога в Україні 21 серпня через балістику

Загроза балістики: Фото: Forbes.ua

У ніч проти 21 серпня, у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", — йдеться у повідомленні о 02:17.

Крім того, у повітряну просторі України продовжують фіксувати ворожі безпілотники.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 02:17, карта повітряних тривог виглядає наступним чином.