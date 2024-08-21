Воздушная тревога в Украине 21 августа из-за баллистики

Угроза баллистики: Фото: Forbes.ua

В ночь на 21 августа, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении в 02:17.

Кроме того, в воздушном пространстве Украины продолжают фиксировать вражеские беспилотники.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 02:17, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.