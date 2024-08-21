Воздушная тревога в Украине 21 августа из-за баллистики

По Украине распространяется тревога из-за угрозы баллистики
21 августа 2024 02:27
Угроза баллистики: Фото: Forbes.ua
В ночь на 21 августа, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
Читайте также:
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении в 02:17.
Кроме того, в воздушном пространстве Украины продолжают фиксировать вражеские беспилотники.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 02:17, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Читайте Новини.LIVE!