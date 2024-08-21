Силы ПВО сбивают дроны в Киевской области 21 августа

Труд сил ПВО Украины. Фото: МВД Украины

В ночь на 21 августа в Киевской области работают силы ПВО Украины. Россияне в очередной раз запустили дроны.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА) в Telegram.

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"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении в 02:30.

В КОВА призвали украинцев находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Кроме того, подчеркнули, чтобы люди соблюдали информационную тишину. В частности, не фиксировали и не выкладывали в сеть работу защитников Украины.

Отметим, что в других регионах также зафиксированы дроны. Кроме того, продолжает существовать угроза применения баллистики с северо-восточного направления. По состоянию на 02:46 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.