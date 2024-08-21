Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія обстріляла Сумщину понад 380 разів — є загиблий та поранені arrow

Росія обстріляла Сумщину понад 380 разів — є загиблий та поранені

21 серпня 2024 12:26
Євгенія Брюховецька - редактор
Внаслідок обстрілів Сумщини 20 серпня загинула людина, троє поранених
Наслідки атаки. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники завдали майже 390 ударів по території Сумської області за минулу добу. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє — поранені.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у середу, 21 серпня.

Читайте також:

Обстріли Сумщини 20 серпня

"Минулої доби ворог завдав 389 ударів. Загалом 37 населених пунктів Сумської області піддавалися обстрілам з різних видів зброї", — йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували Середину-Буду 20 серпня - що відомо
Наслідки атаки. Фото: Нацполіція
Росія обстріляла Сумщину 20 серпня майже 400 разів
Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Відомо, що внаслідок ударів загинула одна людина, ще троє поранено. Також були пошкоджені:

  • об'єкти критичної інфраструктури;
  • 17 багатоквартирних будинків; 
  • 11 приватних житлових будинків;
  • чотири приватні домоволодіння;
  • приміщення навчальних закладів;
  • об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури;
  • приміщення підприємств;
  • складські приміщення. 
На Сумщині загинула одна людина через атаку 20 серпня
Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Крім того, було знищено чи пошкоджено сім цивільних легкових автомобілів, мікроавтобус, гуртожиток, магазин та газопроводи.

null
Скриншот допису Нацполіції

Також важливі новини дня по темі:

безпілотники Сумська область обстріли окупанти війна в Україні атака ракетний удар Нацполіція

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:30 Екскомандир "Азову" Жорін емоційно висловився про послаблення відповідальності за СЗЧ

12:26 У Києві завершується реконструкція транспортної розв'язки на Оболоні — коли відкриють рух

12:26 Росія обстріляла Сумщину понад 380 разів — є загиблий та поранені

12:23 На Львівщині водій позашляховика збив дідуся на велосипеді

12:21 Забив до смерті власного батька — поліція затримала жителя Одещини

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

12:20 МВФ вимагає підвищення податків в Україні — які пропонують ставки

12:09 Легіонер Шахтаря хоче зіграти за збірну України — про кого йдеться

12:00 Нічна атака України — скільки ворожих дронів знищили Повітряні сили

11:56 Окупанти намагаються захистити Керченський міст — як саме

11:48 Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду

12:30 Екскомандир "Азову" Жорін емоційно висловився про послаблення відповідальності за СЗЧ

12:26 У Києві завершується реконструкція транспортної розв'язки на Оболоні — коли відкриють рух

12:26 Росія обстріляла Сумщину понад 380 разів — є загиблий та поранені

12:23 На Львівщині водій позашляховика збив дідуся на велосипеді

12:21 Забив до смерті власного батька — поліція затримала жителя Одещини

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

12:20 МВФ вимагає підвищення податків в Україні — які пропонують ставки

12:09 Легіонер Шахтаря хоче зіграти за збірну України — про кого йдеться

12:00 Нічна атака України — скільки ворожих дронів знищили Повітряні сили

11:56 Окупанти намагаються захистити Керченський міст — як саме

11:48 Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

Text

11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

Text

08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин