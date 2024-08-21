Внаслідок обстрілів Сумщини 20 серпня загинула людина, троє поранених

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Російські загарбники завдали майже 390 ударів по території Сумської області за минулу добу. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє — поранені.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у середу, 21 серпня.

Читайте також:

Обстріли Сумщини 20 серпня

"Минулої доби ворог завдав 389 ударів. Загалом 37 населених пунктів Сумської області піддавалися обстрілам з різних видів зброї", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Відомо, що внаслідок ударів загинула одна людина, ще троє поранено. Також були пошкоджені:

об'єкти критичної інфраструктури;

17 багатоквартирних будинків;

11 приватних житлових будинків;

чотири приватні домоволодіння;

приміщення навчальних закладів;

об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури;

приміщення підприємств;

складські приміщення.

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Крім того, було знищено чи пошкоджено сім цивільних легкових автомобілів, мікроавтобус, гуртожиток, магазин та газопроводи.