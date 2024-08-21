Внаслідок обстрілів Сумщини 20 серпня загинула людина, троє поранених

Росія обстріляла Сумщину понад 380 разів — є загиблий та поранені
21 серпня 2024 12:26
Наслідки атаки. Фото: Нацполіція
Російські загарбники завдали майже 390 ударів по території Сумської області за минулу добу. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє — поранені.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у середу, 21 серпня.
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"Минулої доби ворог завдав 389 ударів. Загалом 37 населених пунктів Сумської області піддавалися обстрілам з різних видів зброї", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що внаслідок ударів загинула одна людина, ще троє поранено. Також були пошкоджені:
- об'єкти критичної інфраструктури;
- 17 багатоквартирних будинків;
- 11 приватних житлових будинків;
- чотири приватні домоволодіння;
- приміщення навчальних закладів;
- об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури;
- приміщення підприємств;
- складські приміщення.
Крім того, було знищено чи пошкоджено сім цивільних легкових автомобілів, мікроавтобус, гуртожиток, магазин та газопроводи.
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