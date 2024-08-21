Наступление на Покровск - Зеленский объяснил, как защищают город

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на Покровском направлении. Там была проведена проверка обеспечения снарядами.

Об этом глава государства сообщил в среду, 21 августа, в вечернем обращении.

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По словам Зеленского, украинские военные понимают дальнейшие планы россиян.

"Было уже несколько докладов Главкома Сырского. Фронт — наши позиции, прежде всего, это Покровское направление, наша Донецкая область. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся", — сказал глава государства.

Он добавил, что там также была проведена проверка обеспечения снарядами.

"Очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. По каждому пакету, по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны", — подчеркнул Зеленский.

Президент упомянул и о боях в Курской области России.

"Наша операция в Курской области — продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы", — подытожил украинский лидер.