Покровское направление — 47 бригада уничтожила российских штурмовиков

Уничтожение штурмовой группы россиян. Фото: скриншот с видео

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, где Россия бросает своих людей на "мясные штурмы". Однако бойцы 47-й отдельной механизированной бригады обнаружили и успешно "наказали" российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба 47 бригады в среду, 21 августа, и показала соответствующее видео.

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Украинские операторы обнаружили штурмовую группу оккупантов и быстро наказали российских захватчиков.

"За ними последуют другие, а за другими еще другие и так круглосуточно. Обязательно досмотрите до конца и оцените футбольные способности кацапа!" — отметили бойцы 47 бригады.

Военные рассказали, что Покровское направление остается в эпицентре боевых действий. Об этом ежедневно напоминает Генштаб. Россияне превосходят Силы обороны в количестве в несколько раз, однако несут масштабные потери.

"Соотношение потерь один к десяти в нашу пользу. Однако именно из-за количества и вот этих мясных штурмов враг и достигает определенных целей", — говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что оккупанты не сдаются активно в плен и обычно выбирают пулю, обломок снаряда ВСУ или самоликвидацию.