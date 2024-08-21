Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бойцы 47 бригады показали, как "наказали" российских штурмовиков на Покровском направлении arrow

Бойцы 47 бригады показали, как "наказали" российских штурмовиков на Покровском направлении

21 августа 2024 15:38
Катерина Османская - Редактор
Покровское направление — 47 бригада уничтожила российских штурмовиков
Уничтожение штурмовой группы россиян. Фото: скриншот с видео
Катерина Османская - Редактор

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, где Россия бросает своих людей на "мясные штурмы". Однако бойцы 47-й отдельной механизированной бригады обнаружили и успешно "наказали" российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба 47 бригады в среду, 21 августа, и показала соответствующее видео.

Читайте также:

Удар по штурмовой группе россиян

Украинские операторы обнаружили штурмовую группу оккупантов и быстро наказали российских захватчиков.

"За ними последуют другие, а за другими еще другие и так круглосуточно. Обязательно досмотрите до конца и оцените футбольные способности кацапа!" — отметили бойцы 47 бригады.

Военные рассказали, что Покровское направление остается в эпицентре боевых действий. Об этом ежедневно напоминает Генштаб. Россияне превосходят Силы обороны в количестве в несколько раз, однако несут масштабные потери.

"Соотношение потерь один к десяти в нашу пользу. Однако именно из-за количества и вот этих мясных штурмов враг и достигает определенных целей", — говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что оккупанты не сдаются активно в плен и обычно выбирают пулю, обломок снаряда ВСУ или самоликвидацию.

Также важные новости дня по теме:

Донецкая область военные оккупанты дроны война в Украине штурмовое подразделение Покровск

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:33 Дела двух депутатов из Мариуполя направлены в суд — что грозит предателями

16:25 Обновление данных для лиц с инвалидностью — что говорят в Минобороны

16:21 Перестановки в горсовете Одессы — кто стал новым начальником Службы по делам детей

16:19 Нацполиция показала кадры разминирования Харьковщины от "лепестков"

16:11 Графики отключений света начнут действовать раньше — в Укрэнерго предупредили об изменениях

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

16:01 Изменения в начислении пенсии — что готовит правительство для украинцев

15:59 Оккупанты ударили дронами по Херсонщине — есть жертвы

15:55 Россия перебрасывает в Курскую область элитные подразделения — Минобороны Британии

15:55 Россияне атаковали Ивано-Франковск — власти рассказали о последствиях

15:53 Гранаты по дешевке — на Одесчине разоблачили торговца боеприпасами

16:33 Дела двух депутатов из Мариуполя направлены в суд — что грозит предателями

16:25 Обновление данных для лиц с инвалидностью — что говорят в Минобороны

16:21 Перестановки в горсовете Одессы — кто стал новым начальником Службы по делам детей

16:19 Нацполиция показала кадры разминирования Харьковщины от "лепестков"

16:11 Графики отключений света начнут действовать раньше — в Укрэнерго предупредили об изменениях

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

16:01 Изменения в начислении пенсии — что готовит правительство для украинцев

15:59 Оккупанты ударили дронами по Херсонщине — есть жертвы

15:55 Россия перебрасывает в Курскую область элитные подразделения — Минобороны Британии

15:55 Россияне атаковали Ивано-Франковск — власти рассказали о последствиях

15:53 Гранаты по дешевке — на Одесчине разоблачили торговца боеприпасами

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:55 Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут