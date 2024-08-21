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Бійці 47 бригади показали, як "покарали" російських штурмовиків на Покровському напрямку

21 серпня 2024 15:38
Катерина Османська - Редактор
Покровський напрямок — 47 бригада знищила російських штурмовиків
Знищення штурмової групи росіян. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

На Покровському напрямку тривають важкі бої, де Росія кидає своїх людей на "м'ясні штурми". Однак бійці 47 окремої механізованої бригади виявили та успішно "покарали" російських окупантів. 

Про це повідомила пресслужба 47 бригади у середу, 21 серпня, та показала відповідне відео. 

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Українські оператори виявили штурмову групу окупантів та швидко покарали російських загарбників. 

"За ними підуть інші, а за іншими ще інші й так цілодобово. Обовʼязково додивіться до кінця та оцініть футбольні здібності кацапа!" — наголосили бійці 47 бригади. 

Військові розповіли, що Покровський напрямок залишається в епіцентрі бойових дій. Про це щоденно нагадує Генштаб. Росіяни переважають Сили оборони в кількості в декілька разів, однак зазнають масштабних втрат.

"Співвідношення втрат один до десяти на нашу користь. Проте саме через кількості та ось цих мʼясних штурмів ворог і досягає певних цілей", — йдеться у повідомленні. 

У бригаді додали, що окупанти не здаються активно в полон і зазвичай обирають кулю, уламок снаряда ЗСУ або ж самоліквідацію. 

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Донецька область військові окупанти дрони війна в Україні штурмовий підрозділ Покровськ

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