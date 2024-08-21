Тренування українських штурмових груп - Генштаб показав відео з полігону

У Генштабі показали, як відбуваються навчання українських штурмовиків — відео
21 серпня 2024 14:55
Тренування штурмовиків. Фото: скриншот з відео
Українські військові продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій території, знищуючи їхню техніку та озброєння. Для цього захисники постійно тренуються та вдосконалюють свої навички.
Відповідне відео з тренувань оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram у середу, 21 серпня.
Читайте також:
Тренування українських воїнів
У Генштабі ЗСУ показали, як відбувається тренування штурмової групи "Безславні" 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади.
"Для бійців тренування — це більше, ніж просто фізичні вправи", — зауважили там.
Відомо, що позаду у військових багато вдалих штурмів, але вони постійно вдосконалюють свої навички.
Читайте Новини.LIVE!