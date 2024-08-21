Тренування українських штурмових груп - Генштаб показав відео з полігону

Тренування штурмовиків. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій території, знищуючи їхню техніку та озброєння. Для цього захисники постійно тренуються та вдосконалюють свої навички.

Відповідне відео з тренувань оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram у середу, 21 серпня.

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У Генштабі ЗСУ показали, як відбувається тренування штурмової групи "Безславні" 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади.

"Для бійців тренування — це більше, ніж просто фізичні вправи", — зауважили там.

Відомо, що позаду у військових багато вдалих штурмів, але вони постійно вдосконалюють свої навички.