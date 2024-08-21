Прикордонники Помсти знищили польові склади та піхоту окупантів у Серебрянському лісі

Прикордонники Помсти показали, як знищують польові склади з боєприпасами окупантів та їхню піхоту
21 серпня 2024 14:08
Знищення складів БК окупантів. Фото: скриншот з відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожі склади з боєприпасами у Луганській області.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 21 серпня.
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Прикордонники "Помсти" за допомогою реактивних систем залпового вогню спалили бліндажі окупантів. Також їм вдалося знищити польові склади зі снарядами та зупинити ворожу піхоту у Серебрянському лісі на Луганщині.
На відео пресслужба ДПСУ показала спільну роботу "Помсти" та бригади "Буревій".
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