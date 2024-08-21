Пограничники Помсты уничтожили полевые склады и пехоту оккупантов в Серебрянском лесу

Уничтожение складов БК оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражеские склады с боеприпасами в Луганской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 21 августа.

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Пограничники "Помсты" с помощью реактивных систем залпового огня сожгли блиндажи оккупантов. Также им удалось уничтожить полевые склады со снарядами и остановить вражескую пехоту в Серебрянском лесу Луганской области.

На видео пресс-служба ГПСУ показала совместную работу "Мести" и бригады "Буревий".