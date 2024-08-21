Російська пропаганда готує нові шаблони для заспокоєння своїх громадян

Українська військова техніка на території РФ. Фото: Reuters

Росіян готують до прийняття "нової нормальності" на тлі операції України на території РФ. У Кремлі вважають, що бої в Курській області, за оптимістичними оцінками, можуть тривати кілька місяців.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на близькі до російського уряду джерела, які не називають.

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Операція ЗСУ на Курщині та тривожні настрої

Як повідомляє російське видання Meduza із посиланням на власні джерела, спочатку було незрозуміло, якими силами ЗСУ зайшли на територію РФ та на який термін. Зараз "розуміння є і це завжди легше".

"До обласних центрів далеко. Але сам захід ЗСУ на територію РФ і взяття під контроль сіл — це подія нова, і подія дуже неприємна", — пише видання.

За даними опитування, тривожні настрої росіян ростуть і вже досягли 45%. Такі показники Москва вважає досить високими і сподівається на їхнє швидке зниження.

"Відразу після початку операції ЗСУ в Курській області російські "еліти" були "шоковані". За два тижні "шок минув, відбулося звикання", — йдеться в публікації.

Росіян готуються "заспокоювати"

Пропагандистська машина Кремля намагається підготувати росіян до життя в умовах "нової реальності" і "нової нормальності". Ці терміни пропагандисти вже використовували під час пандемії і на самому початку війни з Україною.

За словами медіатехнолога, який співпрацює з внутрішньополітичним блоком путінської адміністрації, який очолює Сергій Кирієнко, використання таких зворотів потрібно, щоб люди вважали те, що відбувається, не відхиленням, а новою нормою, нехай і тимчасовою.

"Це має заспокоювати. У відхиленні від норми існувати складно. У нормі, нехай і новій, — простіше", — пояснює логіку медіатехнолог.

Тож, за даними росЗМІ, "нова реальність" росіян спиратиметься на три моменти.

Публікація видання Meduza. Фото: скриншот

Водночас громадянам пропонують "спрямувати негатив і шок у позитивне русло", наприклад, взяти участь у зборі допомоги для Курської області. Путінська адміністрація вже "рекомендувала" зайнятися цим і владі регіонів.