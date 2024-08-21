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Росіян готують до прийняття нових реалій на тлі операції ЗСУ в Курській області, — росЗМІ

21 серпня 2024 13:50
Галина Шподарева - редактор
Російська пропаганда готує нові шаблони для заспокоєння своїх громадян
Українська військова техніка на території РФ. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Росіян готують до прийняття "нової нормальності" на тлі операції України на території РФ. У Кремлі вважають, що бої в Курській області, за оптимістичними оцінками, можуть тривати кілька місяців. 

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на близькі до російського уряду джерела, які не називають.

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Як повідомляє російське видання Meduza із посиланням на власні джерела, спочатку було незрозуміло, якими силами ЗСУ зайшли на територію РФ та на який термін. Зараз "розуміння є і це завжди легше".

"До обласних центрів далеко. Але сам захід ЗСУ на територію РФ і взяття під контроль сіл — це подія нова, і подія дуже неприємна", — пише видання.

За даними опитування, тривожні настрої росіян ростуть і вже досягли 45%. Такі показники Москва вважає досить високими і сподівається на їхнє швидке зниження.

"Відразу після початку операції ЗСУ в Курській області російські "еліти" були "шоковані". За два тижні "шок минув, відбулося звикання", — йдеться в публікації. 

Росіян готуються "заспокоювати"

Пропагандистська машина Кремля намагається підготувати росіян до життя в умовах "нової реальності" і "нової нормальності". Ці терміни пропагандисти вже використовували під час пандемії і на самому початку війни з Україною.

За словами медіатехнолога, який співпрацює з внутрішньополітичним блоком путінської адміністрації, який очолює Сергій Кирієнко, використання таких зворотів потрібно, щоб люди вважали те, що відбувається, не відхиленням, а новою нормою, нехай і тимчасовою.

"Це має заспокоювати. У відхиленні від норми існувати складно. У нормі, нехай і новій, — простіше", — пояснює логіку медіатехнолог.

Тож, за даними росЗМІ, "нова реальність" росіян спиратиметься на три моменти.

Росіянам доведеться змиритися з присутністю ЗСУ в Курській області, — росЗМІ - фото 1
Публікація видання Meduza. Фото: скриншот

Водночас громадянам пропонують "спрямувати негатив і шок у позитивне русло", наприклад, взяти участь у зборі допомоги для Курської області. Путінська адміністрація вже "рекомендувала" зайнятися цим і владі регіонів.

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