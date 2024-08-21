Российская пропаганда готовит новые шаблоны для успокоения своих граждан

Украинская военная техника на территории РФ. Фото: Reuters

Россиян готовят к принятию "новой нормальности" на фоне операции Украины на территории РФ. В Кремле считают, что бои в Курской области, по оптимистическим оценкам, могут занять несколько месяцев.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на близкие к российскому правительству источники, которые не называются.

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Операция ВСУ на Курщине и тревожные настроения

Как сообщает российское издание Meduza со ссылкой на собственные источники, сначала было непонятно, какими силами ВСУ зашли на территорию РФ и на какой срок. Сейчас "понимание есть и это всегда легче".

"До областных центров далеко. Но само мероприятие ВСУ на территорию РФ и взятие под контроль сел — это событие новое, и событие очень неприятное", — пишет издание.

По данным опроса, тревожные настроения россиян растут и уже достигли 45%. Такие показатели Москва считает достаточно высокими и надеется на их скорейшее снижение.

"Сразу после начала операции ВСУ в Курской области российские "элиты" были "шокированы". Через две недели "шок прошел, произошло привыкание", — говорится в публикации.

Россиян готовятся "успокаивать"

Пропагандистская машина Кремля пытается подготовить россиян к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности". Эти термины пропагандисты уже использовали во время пандемии и в самом начале войны с Украиной.

По словам медиатехнолога, который сотрудничает с внутриполитическим блоком путинской администрации, возглавляемым Сергеем Кириенко, использование таких оборотов нужно, чтобы люди считали происходящее не отклонением, а новой нормой, пусть и временной.

"Это должно успокаивать. В отклонении от нормы существовать сложно. В норме, пусть и новой, — проще", — объясняет логику медиатехнолог.

Поэтому, по данным росСМИ, "новая реальность" россиян будет опираться на три момента.

Публикация издания Meduza. Фото: скриншот

В то же время гражданам предлагают "направить негатив и шок в положительное русло", например, принять участие в сборе помощи для Курской области. Путинская администрация уже "рекомендовала" заняться этим и властям регионов.