Курська область — бійці ССО знищили низку понтонних переправ росіян

Бійці ССО знищили низку понтонних переправ росіян на Курщині
Оператори Сил Спеціальних Операцій спільно з підрозділами Сил оборони України влучно знищили низку понтонних переправ росіян у Курській області. Крім того, під удар українських військових потрапила військова техніка та особовий склад ворога.
Про це повідомила пресслужба ССО у середу, 21 серпня, та показала відповідне відео.
Успішна робота бійців ССО на Курщині
"Куди на Курщині "зникають" понтони росіян? Оператори Сил спеціальних операцій спільно з підрозділами Сил оборони України їх влучно знищують", — йдеться у повідомленні.
На відео показані ефективні ураження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню HIMARS по мостах та понтонним переправам.
Крім того, спільно з Силами оборони України вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад БК, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.
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